Генштаб ЗСУ повідомив, скільки атак військ РФ відбито за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться в ранковому зведенні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати.

Війська РФ вели «безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту».

Розпочалася чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.