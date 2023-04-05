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Понад 60 атак військ РФ відбили ЗСУ за минулу добу – Генштаб

Розпочалася чотириста шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – йдеться в ранковому зведенні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині.

Розпочалася чотириста шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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