Понад 60 російських атак відбито на фронті за добу – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться в ранковому зведенні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки та Іванівського.

Розпочалася чотириста сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.