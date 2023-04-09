Генштаб ЗСУ озвучив дані про обстріли та відбиті атаки російських військ упродовж дня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 9 квітня.

Згідно зі зведенням, протягом поточної доби армія РФ здійснила понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдала 23 авіаційних та 4 ракетних удари.

«Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні», – повідомили військові.

У Генштабі кажуть: російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбито понад 40 російських атак.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона даних про втрати не наводить.

Триває чотириста десята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.