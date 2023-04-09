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Генштаб ЗСУ озвучив дані про обстріли та відбиті атаки російських військ упродовж дня

Протягом доби відбито понад 40 російських атак

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 9 квітня.

Згідно зі зведенням, протягом поточної доби армія РФ здійснила понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдала 23 авіаційних та 4 ракетних удари.

«Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні», – повідомили військові.

У Генштабі кажуть: російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбито понад 40 російських атак.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона даних про втрати не наводить.

Триває чотириста десята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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