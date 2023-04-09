Українські військові повідомили про знищення новітньої російської радіолокаційної станції

Українські військові знищили новітню і рідкісну російську радіолокаційну станцію «Репейник», повідомляє оперативне командування «Північ» у фейсбуці.

«Розвідники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС «Репейник» і надали координати сусідам з 45-ї окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено», – йдеться в повідомленні.

За даними на січень 2023 року, росіяни виробили лише 11 таких станцій, йдеться в повідомленні.

Підтверджень з боку російської сторони немає.

Військові кажуть, що РЛС «Репейник» – це сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників, яка перебуває на озброєнні військ РФ із 2022 року.