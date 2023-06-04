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ЗСУ відбили всі атаки військ РФ протягом доби – Генштаб

Триває чотириста шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 4 червня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу військ РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити ці дані з інших джерел немає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває чотириста шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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