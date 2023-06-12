ЗСУ збили ударний вертоліт РФ та мали понад 20 бойових зіткнень на фронті упродовж дня – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 12 червня.

«Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор», – розповіли військові. За їхніми даними, також було знищено БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Російська сторона про втрати не повідомляє.

У Генштабі зазначили, що армія РФ нині зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Триває чотириста сімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.