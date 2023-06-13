Понад 20 бойових зіткнень і всі відбиті українськими військовими атаки біля Мар’їнки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 13 червня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Заданими Генштабу, на Лиманському напрямку протягом доби війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки, на Бахмутському – не мали успіху в районі Оріхово-Василівки та Білої Гори. На Авдіївському напрямку наступальних дій у військ РФ не було.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

Триває чотириста сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.