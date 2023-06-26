На трьох напрямках фронту за минулу добу у ЗСУ було 36 бойових зіткнень з військами РФ – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 26 червня.

«Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

«Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника», – повідомили у Генштабі.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася чотириста вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.