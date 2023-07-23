Протягом доби на фронті було близько 30 бойових зіткнень – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 23 липня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними Генштабу, російські військові продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай цивільних.

«Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур», – повідомили військові. Інформацію з інших джерел в умовах війни перевірити немає можливості.

Триває п’ятсот п’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.