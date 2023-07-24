Наступ на двох напрямках і 23 боєзіткнення за добу – Генштаб про фронт

Протягом доби на фронті було 23 бойових зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Повідомляється, що російські загарбники продовжують використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

«В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів», – йдеться в повідомленні. Інформацію з інших джерел в умовах війни перевірити немає можливості.

Триває п’ятсот шістнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.