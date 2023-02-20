На п’яти напрямках фронту армія РФ продовжує спроби наступу – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 20 лютого.

«Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за добу армія РФ завдала три ракетних та 22 авіаційних удари, здійснивши понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції», – йдеться в повідомленні.

Отримати інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Триває триста шістдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення.