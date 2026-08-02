На фронті відбулося 234 бої за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 1 серпня на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети та 91 авіаційного удару, під час яких скинув 298 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 083 дрони-камікадзе та здійснили 3343 обстріли населених пунктів і позицій наших військ… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один командно-спостережний пункт», – ідеться в ранковому зведенні.

Більшість боїв відбулася на Донеччині.

«Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та Удачного», – вказано в повідомленні.

Гаряче було і на двох напряках на Хакрівщині та Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

У звіті, оприлюдненому вночі проти 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

«Бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів у той час, як російські війська намагаються закріпити позиції, які вони здобули шляхом інфільтрації», – заявили в ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що перевага в авіаційних можливостях Росії дозволяє їй використовувати удари планерними бомбами, щоб забезпечити просування піхоти в Костянтинівці й поблизу неї. Аналітики зазначили, що залежність Росії від ударів планерними бомбами для сприяння наземному просуванню є вразливістю, яку можуть використати Україна і її західні партнери.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.