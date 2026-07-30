ISW про Костянтинівку: ситуація погіршується, але місто не захоплене

Ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів у той час, як російські війська намагаються закріпити позиції, які вони здобули шляхом інфільтрації», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що міські бої тривають на значній частині Костянтинівки, українські й російські позиції перемішані, а російські війська проводять місії з інфільтрації в місті.

«Геолоковані відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції, які російські інфільтраційні групи обійшли на південному заході Костянтинівки, а відео, опубліковані 29 липня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військах на південному заході Костянтинівки – районі, в якому російські джерела раніше стверджували про утримання позицій російськими військами», – заявили в ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що перевага в авіаційних можливостях Росії дозволяє їй використовувати удари планерними бомбами, щоб забезпечити просування піхоти в Костянтинівці й поблизу неї.

«Російські війська широко використовують удари планерними бомбами по Костянтинівці й інших містах у фортечному поясі України в Донецькій області, щоб перетворити міста на руїни, фізично знищити українські опорні пункти і наземні пункти управління, а також дозволити російським військовим увійти і зрештою захопити й закріпити позиції», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що залежність Росії від ударів планерними бомбами для сприяння наземному просуванню є вразливістю, яку можуть використати Україна і її західні партнери.

«Зусилля щодо погіршення можливостей російської авіації, ймовірно, позбавлять російські сили важливої тактичної переваги і допоможуть ще більше знизити темпи російського просування… Україна продовжує працювати над послабленням російської бойової авіації, зокрема за допомогою винищувачів F-16 і Gripen, а також інших засобів протиповітряної оборони, і подальша підтримка Заходом цих українських зусиль може значно зменшити авіаційну перевагу Росії. Погіршення авіаційних можливостей Росії позбавить російські сили ключових засобів, на які покладаються російські військові для тактичного просування грубою силою, і таким чином, ймовірно, уповільнить просування Росії», – зазначили в ISW.

28 липня проєкт DeepState заявив, що Слов’янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди найближчим часом в’їзд стане можливим лише у разі критичної необхідності, щоб вести бойові дії. Війська РФ, за даними аналітиків, здійснюють вогневий контроль приблизно на 40 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення. «Міста рівняють із землею постійно застосовуючи КАБи, реактивну артилерію, «шахеди» та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі. Вночі вибухи просто не затихають», – зазначають в DeepState.

Ситуація також погіршується у Костянтинівці. Аналітики вказують, що, крім просочення російських військових, противник паралельно застосовує артилерію і КАБи для знищення міста. «Однак страждає також і вся навколишня агломерація, зокрема, населені пункти Олексієво-Дружківка і Дружківка також поступово перетворюються на руїну через постійні обстріли. Перебувати там наразі надзвичайно небезпечно», – наголошують аналітики.

Військовий ЗСУ, який обороняє Костянтинівку, в коментарі hromadske зазначив, що місто «фактично втратили».

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.