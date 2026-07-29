Просування ЗСУ на 25 кілометрів та удари по РФ: як змінилася ситуація на фронті влітку

Українські міста Костянтинівка, Лиман та Добропілля стали символом оборони України цього літа – саме туди спрямований основний удар збройних сил Росії. А на півдні країни – у Запорізькій області, поблизу Оріхова, Гуляйполя та Новоселівки – аналітики фіксують просування українських військ.

«Під керівництвом уже Драпатого просунулися орієнтовно на 25 кілометрів. Це дуже велика відстань у сучасній війні. За липень ми звільнили стільки ж території, скільки ворогу вдалося захопити. У нас паритет. І це вимірюється 25–30 кілометрами», – коментує телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) військовий аналітик Олексій Гетьман.

Загалом від початку року ЗСУ звільнили близько 700 квадратних кілометрів території. ЗС РФ захопили приблизно стільки ж. Це головний підсумок літньої військової кампанії, кажуть аналітики: Україна досі обороняється, говорити про перехід у глобальний наступ не доводиться. Проте захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію до кінця літа російській армії не вдасться – темпи її наступу скоротилися.

«Якщо порівняти з тим, що було рік тому чи більше – десь у 10 разів або навіть більше. Загалом на Костянтинівському та Лиманському напрямках стираються ті ресурси, які виділялися стратегічно. Липень завершується. Фактично перше завдання не виконане», — зазначає військовий аналітик Павло Лакійчук.

Повільне просування обох армій, зокрема, зумовлене специфікою війни. Дрони унеможливили стрімкі прориви. Саме з повітряними атаками чимало аналітиків пов'язують спад темпів російського наступу.

Цього літа Україна збільшила кількість мідлстрайків (від англ. middle strike – «удар на середню дистанцію» – ред.) по тилах російської армії, що ускладнює всю логістику, та дипстрайків (від англ. deep strike – «удар у глибину» – ред.) по території РФ.

« Дипстрайки заважають доставляти пальне та все необхідне в оперативні тили , – пояснює військовий аналітик Денис Попович. – І зараз ми можемо говорити про брак пального на фронті, насамперед бензину. З дизелем через специфіку російської переробки ситуація трохи простіша. А от із бензином великі проблеми . Усі кажуть, що армія споживає дизель, і це правда. Але бензин потрібен для генераторів. А генератори необхідні на передньому краї, щоб заряджати батареї, дрони та рації».

«Із більшою швидкістю та за меншу ціну»

Другий момент, у якому сходяться військові аналітики: війна стала дешевшою. Щоб уразити умовний склад за 200 кілометрів від лінії фронту, більше не потрібна ракета за кілька сотень тисяч доларів. Це підтверджують і в компанії-виробнику українських ракет та дронів FirePoint.

«Ми прагнули створити продукт, який буде простим, зрозумілим, відтворюваним і не вимагатиме місяців тренінгу. Свіжий погляд на індустрію та на те, як мають робитися деякі речі, допоміг нам суттєво знизити ціну таких виробів на ринку й показати, що можна досягати таких самих результатів, але з більшою швидкістю та за меншу ціну», – каже CEO компанії Ірина Терех.

Дроновим атакам, додає вона, сприяє масштаб російської території: закрити її засобами ППО неможливо. За підрахунками видання «Проект», у 2026 році над РФ та окупованим Кримом збили більше дронів, ніж за всі три попередні роки.

І нафтопереробна галузь – не єдина ціль БПЛА, говорить керівник Firepoint Денис Штілерман.

« Нам потрібно добити Wildberries та Ozon: якщо ми їх покладемо, це неминуче призведе до обвалу величезної кількості банків . Це порушення звичного побуту, руйнування десятків тисяч бізнесів, які податками утримують цю армію, цю божевільну людину [президента РФ Володимира Путіна] та потурають імперським амбіціям Росії», – переконаний він.

За словами Штілермана, до кінця року Україна планує виготовляти по чотири балістичні ракети на день. Українська балістика наразі перебуває на фінальних етапах тестування.

Військові експерти впевнені: це стане вагомим аргументом уже під час зимової військової кампанії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.



