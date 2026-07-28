Зустріч Зеленського і Трампа: головне

Президент України Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з президентом США Дональдом Трампом 28 липня. У Білому домі її назвали «позитивною та продуктивною». Про що ж домовились?

Повідомляється, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі 28 липня тривала близько години. Вона проходила без участі ЗМІ.

Судячи з оприлюднених фото, до складу української делегації на переговорах увійшли очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Сергій Кислиця та Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МЗС Андрій Сибіга, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також посол України в США Стефанішина.

З американського боку на зустрічі були присутні держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр оборони США Піт Геґсет, а також голова адміністрації Білого дому Сьюзан Вайлз.

Що повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».

«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», – написав він у телеграмі.

Що сказав Білий дім

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила про «позитивні та продуктивні» зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

«Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!» – написала вона в соцмережі Х, не розкривши деталей.

Що написав Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, який був у складі української делегації, заявив, що на переговорах в Білому домі домовилися про «інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях».

«Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», – написав він у телеграмі.

Буданов також подякував США за непохитну підтримку України.

Що помітив журналіст

Після переговорів президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Києві знову зростають очікування щодо візиту спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

«Цього довгоочікуваного візиту українці чекають ще з квітня, хоча жоден із них поки що не приїжджав», – написав Рауфоглу в соцмережі Х.

Перед цим він звернув увагу на відсутність Віткофф і Кушнера на сьогоднішній зустрічі в Білому домі – «вони розмовляли із Зеленським по телефону лише минулого тижня, але на зустрічі їх не було».