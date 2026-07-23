Зеленський зустрівся з представниками Raytheon і подякував за готовність виробляти з Україною ракети для Patriot

Президент України Володимир Зеленський подякував американській оборонній компанії Raytheon за готовність виробляти спільно з Україною ракети для систем Patriot.

«Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак. Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для Patriot. Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», – написав Зеленський після зустрічі із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

За його словами, під час зустрічі також обговорювалися інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.

«Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», – додав він.

Віцепрезидент Raytheon наголосив, що компанію дуже приваблюють можливості працювати спільно з Україною у сфері наземних систем ППО, цитує його пресслужба Офісу президента України.

Водночас компанія Raytheon про результати цієї зустрічі не повідомляла.

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Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.