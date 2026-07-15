Зеленський: Україна може стати третьою країною в історії, яка матиме можливість виробляти ракети для Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.

«Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей. Я хочу подякувати президенту США за політичне рішення, яке вже є історичним, і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло. І ракети до Patriot з маркуванням Made in Ukraine чим швидше стали реальністю», – заявив він під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві.

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Президент додав, що це саме та реальність, яка «наближатиме безпеку і перемогу життя в Україні».

За публічними даними, наразі лише Японія та Німеччина отримали ліцензію США на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.