Зеленський заявив, що Україна виробляє 10 млн дронів на рік

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на сьогодні виробляє 10 млн дронів на рік.



«Я пам’ятаю, як вперше озвучив публічно план держави: мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди – і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20», – сказав він під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві.

Зеленський також згадав, що Україна вперше розробляє власну балістику.



«Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, обʼєднавши всі європейські антибалістичні спроможності. Аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не навʼязували, як саме жити вільним людям у Європі. Аби життя людей в Україні й кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні», – додав він.

За його словами, головна ціль України – не Росія без бензину, а Україна без Росії.

«Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози», – сказав президент, а також подякував «кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки».

13 липня Зеленський представив у Франції антибалістичну програму України. За його словами, щоб зробити українську антибалістичну систему швидко, потрібні європейські партнери, у яких є виробництво «тих речей», яких Україна ще немає. Йдеться про вісім країн, які можуть допомогти побудувати антибалістичну систему.

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Про проєкт української антибалістичної системи Freya стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.



