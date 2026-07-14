Bloomberg: Росія не встигає експортувати всю сиру нафту, яку накопичила через удари по НПЗ

У Росії накопичується кількість сирої нафти, яку вона змушена експортувати за кордон через українські атаки на її нафтопереробні заводи, йдеться в спостереженнях американського агентства Bloomberg від 14 липня.

За оцінкою видання, середні за чотири тижні морські поставки сирої нафти з РФ залишаються на майже незмінному рівні 4,21 мільйона барелів на день на тижні до 12 липня – про це свідчать дані про переміщення танкерів. Це лише на 10 тисяч барелів менше, ніж найвищий показник з часу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році, до якого близько 600 тисяч барелів на день постачалося трубопроводами на нафтопереробні заводи в Європі.

Водночас стрімке зростання експорту сирої нафти не відповідає доставці до місця призначення – кількість барелів у морі сягає максимуму приблизно з початку року. Вантажі російської нафти накопичуються біля Мерса-ель-Хамра в Єгипті та на архіпелазі Ріау на схід від Сінгапуру, свідчать дані відстеження танкерів. Дедалі більша частка цих поставок припадає на судна, які, схоже, простоюють, а не перебувають у транзиті.

Bloomberg нагадує, що Україна посилила свої атаки на російські нафтопереробні заводи. Хвиля ударів у липні призвела до того, що обсяги переробки нафти в Росії досягли найнижчого рівня за понад 21 рік, поглибивши внутрішню паливну кризу та тиск на світовий ринок.





Атаки, ймовірно, спрямовані на експорт сирої нафти, яку неможливо переробити вдома, що збільшує закордонні поставки сирої нафти з Росії, навіть попри падіння видобутку. Згідно з даними, опублікованими Організацією країн-експортерів нафти (OPEC), РФ видобувала 8,93 мільйона барелів на день у червні. Це приблизно на 830 тисяч барелів на день менше за цільовий показник Москви за угодою з групою виробників.

Вантажі російської сирої нафти розвантажуються довше, ніж раніше, констатують журналісти. Так, за даними відстеження, п’ять танкерів із сирою нафтою марки Urals стоять на якорі біля Мерса-ель-Хамри на середземноморському узбережжі Єгипту. Ще п’ять зупинилися на архіпелазі Ріау, на схід від Сінгапуру – точці збору суден тіньового флоту, що перевозять санкційну нафту.

Тим часом вантажі сирої нафти сортів «Сокол» та «Сахалін Бленд» з Далекого сходу Росії можуть тижнями чекати на трансфер із човникових танкерів на океанські судна. Деякі вантажі флагманської нафти ESPO також тижнями простоюють поблизу головного тихоокеанського порту Козьміно після завантаження.

Ці затримки сприяли збільшенню кількості російської сирої нафти в морі приблизно до 135 мільйонів барелів до неділі. У середньому за добу поставки за тиждень до 12 липня знизилися до 3,98 мільйона барелів на день з 4,08 мільйона попереднього тижня.

Bloomberg оцінює, що експортні потоки від початку року в 3,6 мільйона барелів на день зросли на 270 тисяч барелів на день порівняно з середнім показником за весь минулий рік і перевищують середньорічні показники за кожен рік з моменту вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Водночас валова вартість експорту Москви в середньому впала до 1,68 мільярда доларів на тиждень протягом 28 днів до 12 липня, що на 200 мільйонів доларів на тиждень менше, ніж за період до 5 липня. Стабільні потоки сирої нафти підважили нижчі ціни на російську сиру нафту, причому еталонний сорт Urals зараз коштує трохи більше половини від свого недавнього піку в середині квітня, згідно з середнім показником за чотири тижні. Втім, вартість експорту з Росії все ще вища, ніж була будь-коли минулого року.

Агентство звертає увагу на різке зростання обсягу сировини на суднах, які ще не мають вказаного кінцевого пункту призначення. Танкери часто показують проміжні пункти призначення, такі як Суец або Порт-Судан, доки не перетнуть Аравійське море. Деякі ніколи не показують кінцевого пункту призначення, навіть після швартування для розвантаження.

Читайте також: «Принизливий провал». Чи може дефіцит пального паралізувати наступ армії РФ

Український Генштаб 14 липня звітував про чергові ураження двох нафтопереробних заводів у Росії: «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані та заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ.

У Росії раніше повідомляли про пожежі внаслідок повітряної атаки у Краснодарському краї та Башкортостані. Телеграм-канал ASTRА після проведення OSINT-аналізу писав, що в Афіпському внаслідок атаки виникла пожежа у місцевості, де розташований резервуарний парк НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».