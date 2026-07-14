У Росії повідомляють про пожежі після атаки дронів у Башкортостані та Краснодарському краї

У Росії повідомляють про пожежі внаслідок повітряної атаки у Краснодарському краї та Башкортостані.

У ніч на 14 липня в Краснодарському краї у соцмережах писали про про вибухи та пожежу.



Телеграм-канал ASTRА після проведення OSINT-аналізу пише, що в Афіпському внаслідок атаки виникла пожежа у місцевості, де розташований резервуарний парк НПЗ. Але, як зазначається, де точно виникла пожежа, за наявними кадрами встановити неможливо.

В оперштабі Краснодарського краю підтвердили повідомлення телеграм-каналів про займання на Афіпському НПЗ. Загалом уламки безпілотників, як стверджується, «упали» за 16 адресами у селищі Афіпське, станиці Смоленська та хуторі Коваленка Сіверського району. Постраждала одна людина. В Афіпському пошкоджено приватні будинки, квартиру в одному з багатоповерхових будинків та будівлю на залізничному переїзді. Крім того, через атаку пожежа сталася на одному з місцевих підприємств.

Також аналіз ASTRА свідчить про те, що один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії ТОВ «Газпром нафтохім Салават» був атакований і горить у Башкортостані. Згідно з відкритими даними, це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії, який входить до групи «Газпром».



Також після атаки в Салаваті, ймовірно, горить ще одне підприємство – нафтобаза «Роснефть-Опт».



Глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку БпЛА на промзону Салавата і заявив, що постраждалих немає. За його словами, є низка осередків задимлення.

Місто Салават розташоване за понад 1500 км від кордону з Україною.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».