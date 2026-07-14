Киргизстан запровадив повну заборону на вивезення з країни нафтопродуктів

Уряд Киргизстану запровадив повну заборону на вивезення з країни нафти та нафтопродуктів, одночасно призупинивши старі обмеження на ввезення нафтопродуктів автомобільним транспортом. У постанові Кабінету міністрів зазначається, що рішення ухвалено «з метою забезпечення стабільного функціонування внутрішнього ринку».

Раніше заборона на вивезення палива діяла щодо постачання за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), тепер же захід поширений на всі напрямки. У постанові уряду йдеться про те, що нове правило діятиме до насичення внутрішнього ринку, або поки що в ЄАЕС не сформується спільний ринок нафти.

Під обмеження потрапили нафта, бензин, дизель та інші продукти переробки під час вивезення автотранспортом та залізницею. Виняток зробили для нафти, мазуту та пічного палива. Їх можна вивозити за окремим рішенням уряду, з обов’язковим наступним зворотним ввезенням до Киргизстану продуктів їхньої переробки. Обмеження також не поширюються на паливо, що перебуває у штатних баках транспортних засобів, зазначає «Аззатик Азія».

Росія, яка є основним постачальником палива до Киргизстану, раніше тимчасово обмежила експорт бензину та інших нафтопродуктів. Москва пояснила рішення необхідністю забезпечити внутрішній ринок.

У Росії, яка п'ятий рік веде повномасштабну війну проти України, через українські атаки по НПЗ і нафтовій інфраструктурі виник дефіцит палива. Російська влада запроваджує в регіонах та на окупованих українських територіях обмеження на продаж бензину та дизельного палива. Через це жителі прикордонних районів почали виїжджати до Казахстану, щоби заправити свої автомобілі. Влада Казахстану у відповідь виставила близько 60 постів на кордоні з Росією для припинення незаконного вивезення пально-мастильних матеріалів.