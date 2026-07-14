Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох НПЗ у Росії та 11 російських суден в Азовському морі

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Росії, район перевантаження кораблів, а також 11 російських суден в акваторії Азовського моря.

У штабі повідомляють про ураження нафтопереробного комплексу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані – зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Генштаб ЗСУ пояснює, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік.

Також українські військові заявляють, що вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ – зафіксовано пожежу в районі підприємства, результати ураження уточнюється.

Афіпський НПЗ, який не вперше зазнає атаки, має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора, задіяний у забезпеченні російської армії, пояснюють у Генштабі.

Окрім цього, повідомляється про ураження району перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворог – ступінь завданих збитків уточнюється.

Також українські військові заявили про ураження п’ятьох танкерів, п’ятьох суховантажів та рейдового буксира в акваторії Азовського моря – ці танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника в окупованому Донецьку та логістичний хаб в окупованому Луганську, додають в Генштабі.

У Росії раніше повідомляли про пожежі внаслідок повітряної атаки у Краснодарському краї та Башкортостані. Телеграм-канал ASTRА після проведення OSINT-аналізу писав, що в Афіпському внаслідок атаки виникла пожежа у місцевості, де розташований резервуарний парк НПЗ.

Також аналіз ASTRА свідчить про те, що один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії ТОВ «Газпром нафтохім Салават» був атакований і горить у Башкортостані. Згідно з відкритими даними, це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії, який входить до групи «Газпром».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



