Зеленський представляє у Франції антибалістичну програму України

Президент України Володимир Зеленський 13 липня прибув до Франції, де, за його словами, плануються «важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту».

Головним пріоритетом візиту він назвав антибалістичне озброєння:

«Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи».





Також запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та участь у засіданні «Коаліції охочих». Президент України анонсував роботу для надання «нової динаміки» цьому формату.

Як повідомляла пресслужба Зеленського, після його зустрічі з Макроном планується участь голови української держави в презентації Антибалістичної коаліції. Після засідання «Коаліції охочих» він має виступити перед медіа спільно з Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

9 липня Зеленський анонсував у Франції першу зустріч щодо проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якому планують залучити лідерів держав і оборонні компанії.

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Він зазначив, що, щоб зробити українську антибалістичну систему швидко, потрібні європейські партнери, у яких є виробництво «тих речей», яких Україна ще немає. Йдеться про вісім країн, які можуть допомогти побудувати антибалістичну систему.

Про проєкт Freya стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.