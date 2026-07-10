Голова МЗС Нідерландів про перехоплювачі для України: потрібно тиснути на інших

Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot, а відтак і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли з власних арсеналів, зараз у цьому питанні треба тиснути на інші країни, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода в Анкарі очільник МЗС Нідерландів Том Берендсен.

За його словами, про це, зокрема, керівництво Нідерландів говорило з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних спрв України Андрієм Сибігою на полях саміту НАТО.

«Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше», – зазначив Берендсен.

Нідерландський топдипломат, чия країна й передавала Україні Patriot, і оплачувала пакети американського озброєння в межах ініціативи PURL, наголосив, що Нідерланди мають «і можливість, і бажання продовжувати підтримку».

«Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною», – розповів Берендсен.

Урядовець не назвав країни, від яких очікують активнішої залученості до допомоги Україні в захисті її неба. Натомість він підкреслив, хто в авангарді цього процесу, й знову наголосив на необхідності розподіляти внески.

«Всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди – серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися… Звісно, ми звертаємося до країн, які мають запаси для передачі, але водночас розглядаємо варіанти виробництва (ракет-перехоплювачів) на території Європи. Також ми розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL Механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) - програма, за якою союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України.. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL», – підкреслив голова МЗС Нідерландів.

Коментуючи ідею Зеленського розвивати антибалістичні спроможності в Європі з огляду на черги на американські Patriot, Берендсен зазначив, що Нідерланди її підтримують.

«Потрібно купувати і використовувати наявні запаси, а також дивитися в майбутнє й розвиватися разом, зокрема на європейській території. Тож нам потрібен комплексний підхід», – резюмував міністр закордонних справ Нідерландів.

Під час масованої російської атаки в ніч проти 6 липня Повітряні сили ЗСУ не збили жодної із 29 балістичних ракет, що летіли на Київ й область. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прямо визнав , що причина цього – брак ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Наразі це – єдина установка в Україні, здатна ефективно збивати російські ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.