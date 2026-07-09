Зеленський анонсував першу зустріч щодо проєкту антибалістичної системи Freya

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчими днями у Франції першу зустріч щодо проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якому планують залучити лідерів держав і оборонні компанії.

«Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевою системою. Принаймні таке завдання було сформульовано мною нашим виробникам. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, європейським лідерам буде представлено план, якщо вони, їхні виробничі можливості підтримають Freya, то проєкт «почне жити найближчим часом».

«Ціль №1 – це антибалістика. Freya може допомогти Україні передусім. Ми закриємо тоді небо України своїми можливостями, а також поділимося зі своїми партнерами», – каже президент.

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Зеленський зазначив, щоб зробити українську антибалістичну систему швидко, потрібні європейські партнери, у яких є виробництво «тих речей», яких Україна ще немає.За його словами, йдеться про вісім країн, які можуть допомогти побудувати антибалістичну систему.



«Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Якщо найближчими днями, тижнями партнери нас підтримають, це буде велика допомога і великий прорив для українського ОПК», – додав він.

У травні цього року стало відомо про проєкт Freya. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.



