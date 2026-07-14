У Києві після російської атаки балістикою пошкоджені 16 об’єктів – Зеленський

У Києві після російської атаки балістикою пошкоджені 16 об’єктів, серед них є звичайна школа та підприємство, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також, за його словами, війська РФ били по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині.

Зеленський зазначив, що через удари РФ на Харківщині поранені семеро людей, серед них є дитина – пошкодили звичайні житлові будинки, АЗС та інфраструктуру залізниці, на Чернігівщині поранено трьох людей – сили РФ пошкодили житловий будинок і об’єкти енергомережі, через це тисячі родин залишилися без світла.

«Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій. Всі компоненти – чипи, мікросхеми, товари подвійного призначення – все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено», – написав він у телеграмі.

Київ вночі знову зазнав російської атаки балістикою, повідомив мер Віталій Кличко. Наслідки атаки зафіксували у двох районах міста. Люди через удар балістикою не постраждали.

За даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення, а у Дарницькому на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежі ліквідували.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона знешкодила п’ять з восьми балістичних ракет Іскандер-М/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 російських БпЛА, якими вночі атакували війська РФ.

Українські військові зафіксували влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація щодо двох балістичних ракетах уточнюється.

Міноборони РФ натомість заявило, що вночі війська РФ уразили в Києві «підприємства військової промисловості, що беруть участь у розробці та виробництві ракет різного типу та безпілотних літальних апаратів».

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



