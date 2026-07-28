Зеленський прибув до США: «пріоритет номер один – антибалістика»

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із президентом Дональдом Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

«Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», – заявив голова держави.

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Крім того, Зеленський планує взяти участь у вшануванні памʼяті сенатора Ліндсі Грема на церемонії у Вашингтоні: «згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.







