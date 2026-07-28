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Зеленський прибув до США: «пріоритет номер один – антибалістика»

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Володимир Зеленський (ліворуч) планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом
Володимир Зеленський (ліворуч) планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із президентом Дональдом Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

«Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», – заявив голова держави.

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Крім того, Зеленський планує взяти участь у вшануванні памʼяті сенатора Ліндсі Грема на церемонії у Вашингтоні: «згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.



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