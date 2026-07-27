«Залишаємося з Україною на 100%»: новий прем’єр Британії оголосив про військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну.

«Володимире, ви перший лідер, якого я вітаю з тих пір, як став я прем'єр-міністром. І це не випадково. Це намір проголосити дуже чітке повідомлення: ми залишаємося з Україною на 100%...Ми й надалі твердо стоятимемо поруч з Україною», – сказав Бернем після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Бернем оголосив, що Британія надасть Україні нові технології РЕБ для захисту українських дронів.

«Вони мають допомогти уражати цілі та зберігати життя українців. Це також може бути показником інновацій, яких наші промисловості можуть досягати», – сказав він.

Також, за його словами, Велика Британія підтримуватиме Україну у досягненні повного припинення вогню, а після досягнення перемир’я Лондон готовий долучитися до розміщення в Україні багатонаціональних сил на тривалий термін.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про першу зустріч із Енді Бернемом, яка відбулася на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth. Також президент подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів – «точно буде корисно на полі бою».

Читайте також: Новий прем’єр Британії під час зустрічі з Зеленським передасть Україні права на Stone Cloak

Раніше повідомлялось, що Енді Бернем має оголосити про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію. За словами чиновників, глушилки розміром з планшет можуть бути використані для запобігання відстеженню дронів російськими засобами протиповітряної оборони.

Зеленський став першим іноземним лідером, якого приймає Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки колеги по Лейбористській партії Кіра Стармера.

Після візиту до Лондона президент України планує вирушити до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.



