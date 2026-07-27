Зеленський після зустрічі з прем’єром Британії заявив про «важливий сигнал підтримки»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про першу зустріч із новопризначеним прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом.

За його словами, зустріч провели на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

«Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем’єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі обговорили захист України.

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Також президент подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів – «точно буде корисно на полі бою».

Раніше повідомлялось, що Енді Бернем має оголосити про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію. За словами чиновників, глушилки розміром з планшет можуть бути використані для запобігання відстеженню дронів російськими засобами протиповітряної оборони.

Зеленський став першим іноземним лідером, якого приймає Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки колеги по Лейбористській партії Кіра Стармера.

За даними британського уряду, підтримка України з боку Великої Британії досягла 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33 мільярди доларів) з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, зокрема 16 мільярдів фунтів стерлінгів (21 мільярд доларів) прямої військової допомоги.



