Новий прем’єр Британії під час зустрічі з Зеленським передасть Україні права на Stone Cloak

Президент України Володимир Зеленський 27 липня має зустрітися з новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні, розпочинаючи тиждень міжнародних переговорів на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок російських ударів по Україні.

Зеленський стане першим іноземним лідером, якого прийматиме Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки колеги по Лейбористській партії Кіра Стармера.

«Британія стоїть з Україною пліч-о-пліч, і наша підтримка залишається непохитною», – сказав Бернем перед візитом.

«Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо доти, поки не досягнемо довготривалого і справедливого миру для України», – додав Бернем, який вже розмовляв із Зеленським по телефону – через кілька годин після вступу на посаду 20 липня.

Офіс прем’єр-міністра Великої Британії заявив, що зустріч лідерів «ілюструє міцність відносин між двома країнами».

Бернем і Зеленський мають зустрітися із 200 українськими військовослужбовцями, які перебувають у Великій Британії останні три тижні, беручи участь у навчаннях з морської безпеки і протимінної боротьби в рамках підготовки до потенційних майбутніх місій у Чорному морі.

Система Stone Cloak

Під час цього візиту Бернем, як очікується, оголосить про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію.

За словами чиновників, глушилки розміром з планшет можуть бути використані для запобігання відстеженню дронів російськими засобами протиповітряної оборони.

На Даунінг-стріт зазначили, що підтримка України з боку Великої Британії досягла 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33 мільярди доларів) з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, зокрема 16 мільярдів фунтів стерлінгів (21 мільярд доларів) прямої військової допомоги.

Візит до США

Після візиту до Лондона Зеленський планує вирушити до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що Зеленський також відвідає похорон сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема, який помер раніше цього місяця. Ґрем був активним прихильником України і приїхав до Києва для зустрічей із Зеленським за кілька днів до смерті.