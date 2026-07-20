«Я рішуче підтримую Україну». Новий прем’єр Британії починає роботу зі дзвінка Зеленському й Трампу

У Великій Британії змінився прем’єр-міністр. Король Карл III сьогодні прийняв відставку Кіра Стармера й офіційно доручив сформувати уряд новому лідеру лейбористів Енді Бернему.

Політику 56 років. Дев’ять років він очолював другий за величиною міський регіон Англії. Тепер обіцяє перезавантажити всю країну. Але що зміниться не лише для британців, а й для України, Росії та європейських союзників Лондона? Розповідаємо.

Із Букінгемського палацу Кір Стармер вийде вже колишнім прем’єр-міністром Великої Британії. Слідом на аудієнцію до монарха прибуває його наступник. Король Карл ІІІ призначає новим прем’єром лідера лейбористів і колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Церемонія зберегла стару назву: «цілування руки». Хоча цей ритуал давно замінили рукостисканням. Після нього король офіційно доручає прем’єрові Енді Бернему сформувати уряд Великої Британії.

«Моє покоління політиків має підвищити рівень своєї роботи й відповісти на нові виклики. Британія повинна показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Наше завдання – змусити політику працювати й працювати краще», – каже Енді Бернем, прем’єр-міністр Великої Британії.

Але якщо багатовікова традиція передачі влади не змінюється, то на Даунінг-стріт за останнє десятиліття змінився вже сьомий прем’єр-міністр. Брекзит, пандемія, політичні скандали та економічні потрясіння обернулися безпрецедентною політичною «плинністю кадрів». Енді Бернем обіцяє чергові зміни:

«Я збираюся порвати з підходом, який привів нас до нинішньої ситуації, і дати Великій Британії той самий необхідний їй переломний момент. Я збираюся передати владу від центру людям і громадам, які зможуть використати її найкраще. І тим самим створити нове відчуття самостійності, можливостей і надії».

Бернем був одним із найпопулярніших регіональних політиків країни. Під його керівництвом економіка Манчестера зростала значно швидше, ніж у середньому по країні. Прізвисько «Король Півночі» він отримав під час пандемії, коли домагався від уряду Бориса Джонсона додаткових фінансових вливань у регіон. Кампанію, яка вивела Бернема на світову політичну арену, він також побудував на внутрішньому порядку денному:

«Якщо держава не має достатнього контролю над цінами на товари першої необхідності, то як ми можемо контролювати інфляцію, державні витрати та економіку загалом?»

На відміну від внутрішньої політики, у зовнішній істотних змін очікувати не варто. Бернем нещодавно нагадав, що виступав проти «вторгнення Росії до Криму» у 2014 році. Чотири роки по тому закликав FIFA позбавити Росію права проводити чемпіонат світу з футболу. Після повномасштабного вторгнення продовжив підтримувати Україну. Листувався з головами українських міст, допомагав із реабілітацією постраждалих та облаштуванням біженців. І закликав до максимально жорстких санкцій проти Росії.

« Я рішуче підтримую Україну й українських міських голів із 2022 року . І вважаю, що близькість британських правих до Путіна становить загрозу нашій національній безпеці», – зауважував Енді Бернем у соцмережі Х.

Лейбористи сподіваються, що Бернему вдасться зупинити зростання популярності правих. За лічені дні до прем’єрства у програмній колонці для The Times він окреслив головні напрями своєї зовнішньої політики: відданість НАТО, збереження британського ядерного стримування та особливих відносин зі США.

Президент США Дональд Трамп, утім, зауважив, що не знає Бернема. Але припустив, що той «надто ліберальний». Майбутній прем’єр також наголосив, що безпека Сполученого Королівства безпосередньо пов’язана з безпекою України. Про неї сьогодні у прощальній промові згадав і вже колишній прем’єр Кір Стармер.

«Ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність і, відверто кажучи, через нашу непохитну рішучість підтримувати хоробрий народ України. Тому в умовах цієї атаки надзвичайно важливо пам’ятати про велич Британії», – зазначив Кір Стармер.

Перші закордонні дзвінки новий прем’єр анонсував на 20 липня 2026 року. Перші співрозмовники, за його словами, – Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Українського президента Енді Бернем планував запевнити: нічого не змінилося. Один із ключових західних союзників Києва Велика Британія, і її новий прем’єр особисто, залишаються на боці України.

Президент України Володимир Зеленський 20 липня повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом після його призначення на посаду.

Зеленський привітав намір британського уряду продовжувати підтримку України. Він вказав на те, що Україна й Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між двома державами.

«Ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема, роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом», – заявив голова держави.

Бернем наразі не коментував розмову публічно.