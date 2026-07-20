Зеленський анонсував зустріч із новим прем’єром Британії «найближчим часом» 

Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом після його призначення на посаду.

Зеленський привітав намір британського уряду продовжувати підтримку України. Він вказав на те, що Україна й Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між двома державами.

«Ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема, роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом», – заявив голова держави.

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Бернем наразі не коментував розмову публічно.

Колишній мер Манчестера Енді Бернем офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії 20 липня. Раніше сьогодні про свою відставку офіційно повідомив попередник Бернема Кір Стармер.

У своєму виступі напередодні майбутнього призначення Бернем сказав, що хоче покласти край внутрішньофракційній боротьбі та призначить до свого кабінету представників усіх фракцій лейбористів. Він зазначив, що ключовим завданням його кабінету буде дедалі більша децентралізація та перенесення повноважень на місцевий рівень. Новий кабінет, як очікується, продовжить лінію уряду Стармера щодо підтримки України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня перебував з візитом в Україні в свій останній тиждень на посаді.