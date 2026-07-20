Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

Колишній мер Манчестера Енді Бернем офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії – про це Букінгемський палац повідомив у заяві, яку поширили британські медіа після зустрічі Бернема з королем Чарльзом ІІІ.

«Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного Ендрю Бернема, члена парламенту, і попросив його сформувати новий уряд. Високоповажний Ендрю Бернем прийняв пропозицію короля і поцілував йому руку з нагоди свого призначення прем’єр-міністром і першим лордом скарбниці», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні про свою відставку офіційно повідомив попередник Бернема Кір Стармер. Він виступив із прощальною промовою, в якій звернув увагу на покращення економіки Британії й заявив, що зараз його країна «сильніша і справедливіша, ніж була два роки тому».





Енді Бернем, у минулому депутат і член кабінету, тривалий час залишався поза Палатою громад, будучи мером Манчестера. Після різкого падіння популярності Стармера та поразки лейбористів на місцевих виборах цього року багато лейбористів почали розглядати Бернема як потенційного кандидата на посаду прем’єра. Для цього йому необхідно було обратися до Палати громад, що він зробив, перемігши на виборах у червні кандидата від опозиційної Партії реформ.

За кілька днів Стармер подав у відставку, відкривши шлях для призначення Бернема його наступником.

У своєму виступі напередодні майбутнього призначення Бернем сказав, що хоче покласти край внутрішньофракційній боротьбі та призначить до свого кабінету представників усіх фракцій лейбористів. Він зазначив, що ключовим завданням його кабінету буде дедалі більша децентралізація та перенесення повноважень на місцевий рівень. Новий кабінет, як очікується, продовжить лінію уряду Стармера щодо підтримки України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня перебував з візитом в Україні в свій останній тиждень на посаді.