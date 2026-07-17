Енді Бернем очолив лейбористів і стане прем’єром Британії

Лідером правлячої Лейбористської партії Великобританії став Енді Бернем. У понеділок, 20 липня, він змінить Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра.

Про це було оголошено на конференції лейбористів 17 липня.

Бернем, як і очікувалося, виявився практично єдиним кандидатом на пост лідера партії після відставки Стармера минулого місяця. Як було оголошено, він заручився підтримкою 379 депутатів, ніхто інший не набрав достатньої кількості номінацій, щоб кинути виклик Бернему на виборах лідера партії. Таким чином, колишнього мера Манчестера було оголошено новим лідером лейбористів.

Енді Бернем, у минулому депутат і член кабінету, тривалий час залишався поза Палатою громад, будучи мером Манчестера. Після різкого падіння популярності Стармера та поразки лейбористів на місцевих виборах цього року багато лейбористів почали розглядати Бернема як потенційного кандидата на посаду прем’єра. Для цього йому необхідно було обратися до Палати громад, що він зробив, перемігши на виборах у червні кандидата від опозиційної Партії реформ.

Через кілька днів Стармер подав у відставку, відкривши шлях для того, щоб Берн став його наступником.

У своєму виступі майбутній прем’єр, який вважається представником лівішого крила партії, ніж Стармер, сказав, що хоче покласти край внутрішньофракційній боротьбі і призначить до свого кабінету представників усіх фракцій лейбористів. Він зазначив, що ключовим завданням його кабінету буде дедалі більша децентралізація та перенесення повноважень на місцевий рівень. Новий кабінет, як очікується, продовжить лінію уряду Стармера щодо підтримки України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня перебував з візитом в Україні в свій останній тиждень на посаді.



