Зеленський зустрівся з Стармером. У Києві вони вшанували загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Вони віддали шану загиблим українським воїнам.

«Дякую Кіру та Великій Британії за незмінну повагу до наших воїнів, до всіх, хто віддав найдорожче заради захисту України і всієї Європи», – написав він у телеграмі.

16 липня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня перебуває з візитом в Україні. Це його третій візит до Києва з моменту призначення прем’єром.

Напередодні, 15 липня, на Офіс президента оприлюднив указ Зеленського про нагородження Стармера орденом Свободи «за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, однак продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до завершення передачі влади своєму наступнику.



