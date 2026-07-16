Прем’єр Британії Стармер прибув з візитом до України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня здійснює візит до України у свій останній тиждень на посаді, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Це його третій візит до Києва з моменту призначення прем’єр-міністром.

Кір Стармер зустрінеться з президентом України Зеленським, вони обговорять підтримку України.

«Коли я став прем’єр-міністром, я знав, що Велика Британія повинна не просто стояти поруч з Україною в даний момент, а й допомагати будувати основи її довгострокової безпеки та успіху. Тому ми ставимо Велику Британію в центр сильнішої Європи – інвестуючи більше коштів в оборону, прокладаючи шлях у технологіях ведення війни майбутнього та роблячи все можливе, щоб Україна зайняла якомога сильнішу позицію», – цитує Стармера пресслужба британського уряду.

Як зазначається, під керівництвом Стармера Велика Британія відіграла центральну роль у просуванні міжнародної підтримки України та європейської безпеки, зокрема уряд підтвердив військову підтримку України у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік на необхідний термін та доставив понад 250 000 безпілотників, близько 8000 ракет та понад 350 000 артилерійських снарядів.



22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, однак продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до завершення передачі влади своєму наступнику.