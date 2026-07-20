Король Чарльз прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єра Британії

Король Великої Британії Черльз 20 липня прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра, повідомляє ВВС.

Очільник британського уряду перед прибуттям до Букінгемського палацу подякував своїй родині та співробітникам і додав, що залишає Даунінг-стріт, де розміщується резиденція голови уряду «з доброю волею» та «усмішкою».

Стармер сказав, що він допоміг Лейбористській партії пережити «історичну поразку» та переконливо перемогти у 2024 році, додавши, що Велика Британія зараз є сильнішою та справедливішою країною. Він побажав своєму наступнику «усіх успіхів» і сказав, що Енді Бернем має його «повну підтримку».

Нині аудієнцію у короля Чарльза має новий лідер лейбористів Енді Бернем, який залишить Букінгемський палац уже в статусі нового прем’єр-міністра Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня перебував з візитом в Україні в свій останній тиждень на посаді.