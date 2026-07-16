Велика Британія інвестує 300 млн євро у постачання Україні винищувачів Gripen

Велика Британія має намір інвестувати 300 мільйонів євро у постачання Україні сучасних шведських винищувачів Gripen. Про це рішення 16 липня під час візиту до Києва оголосив британський прем’єр Кір Стармер. Як зазначає Reuters, це стало однією з останніх заяв Стармера про підтримку Києва перед звільненням з посади очільника британського уряду.

Кошти виділяються на підтримку в оснащенні України ескадрильєю із 16 винищувачів Gripen до 2029 року. Виступаючи в українській столиці, Стармер зазначив, що Велика Британія співпрацюватиме зі Швецією для передачі літаків, які мають допомогти Україні захиститися від російських атак.

На сайті британського уряду зазначається також, що інвестиції забезпечать підтримку приблизно 5000 робочих місць більш ніж у 50 базованих на британській території компаніях, що беруть участь у програмі Gripen.

«Британія завжди була і залишається з Україною, і ми це надзвичайно цінуємо», – заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Стармера на пресконференції в Києві. Зеленський підписав указ про нагородження Кіра Стармера орденом Свободи «за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Кір Стармер залишає посаду глави уряду Великої Британії у понеділок, 20 липня. Його наступником стане колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. 17 липня Бернем, як очікується, буде офіційно обраний лідером Лейбористської партії.

У червні шведський виробник оборонної продукції Saab підписав контракт на постачання Україні 16 винищувачів Gripen E; вартість угоди становить близько 2,5 мільярда доларів. Угода передбачає навчання пілотів та інженерів, постачання тренажерів, запасних частин та іншого обладнання, необхідного для експлуатації повітряного судна.



