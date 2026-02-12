Швеція надасть винищувачі Gripen для патрулювання навколо Гренландії в рамках місії НАТО Arctic Sentry, повідомляє пресслужба уряду країни.

«Арктичний регіон стає дедалі важливішим зі стратегічної точки зору. Наша участь в операції «Арктичний вартовий» демонструє, що ми є лояльним та активним союзником (НАТО), який бере на себе відповідальність за нашу спільну безпеку. Це посилює стримування, захищає наші спільні інтереси та сприяє стабільності в регіоні, який має вирішальне значення для Європи та трансатлантичного співробітництва», – йдеться у заяві прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона.

Швеція спочатку cприятиме місії НАТО літаками JAS 39 Gripen в районі навколо Ісландії та Гренландії, повідомляють в уряді країни.

11 лютого Північноатлантичний альянс заявив про збільшення своєї військової присутності в Арктичному регіоні, у тому числі через побоювання щодо безпеки Гренландії. Мета ініціативи «Арктичний вартовий» – захист членів союзу та підтримка стабільності в одному з найбільш важливих регіонів світу.

Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в січні Трамп повідомив про створення спільної стратегії безпеки в Гренландії та Арктиці в цілому. Відтоді Трамп прямо не повертався до можливої передачі Гренландії під контроль США. При цьому подробиці домовленостей офіційно не оголошувалися. За рядом повідомлень, йдеться, зокрема, про нарощування військової присутності США в регіоні та особливі права Сполучених Штатів при розробці природних ресурсів Гренландії.

Трамп обґрунтовував претензії на Гренландію можливою загрозою з боку Китаю та Росії. Союзники по НАТО, відкидаючи можливість передачі острова США, загалом погоджувалися з Трампом, що необхідно зміцнити безпеку в регіоні, щоб Росія не отримала стратегічної переваги.

У чому конкретно полягатиме реалізація ініціативи «Арктичний вартовий», поки не повідомляється. У заяві згадуються навчання під егідою Збройних сил Данії та Норвегії, а також те, що керуватиме операцією спільне командування НАТО в Норфолку.