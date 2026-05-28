Зеленський анонсував «сильний крок» щодо винищувачів Gripen під час візиту до Швеції

Президент Володимир Зеленський вирушив до Швеції із робочим візитом – про це він повідомив у своїх соцмережах 28 травня.

«Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою», – заявив голова держави.

Зеленський зазначив, що має заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також очікується участь представників шведської оборонної промисловості.

Читайте також – МЗС: Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького

Пресслужба шведського уряду підтвердила заплановану зустріч Зеленського й Крістерссона, після якої матиме місце спільна пресконференція. Участь у зустрічі також братиме міністр оборони країн Пол Йонсон.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову та гуманітарну підтримку. Стокгольм оцінює загальну суму наданої Україні допомоги в близько 130 мільярдів шведських крон.