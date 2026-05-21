МЗС: Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького

Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, виготовлену вручну майстрами Музею шведської армії, повідомило українське Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, артефакт передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час його візиту до Швеції 20 травня.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард ми домовилися про це ще минулого року в Ужгороді, і я вдячний їй за реалізацію цих домовленостей», – цитує Сибігу пресслужба МЗС.

У міністерстві нагадали, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається там століттями.

