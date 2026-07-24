Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Трамп і Зеленський зустрінуться 28 липня у Вашингтоні

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
Попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася 8 липня на саміті НАТО в Анкарі, Туреччина
Попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася 8 липня на саміті НАТО в Анкарі, Туреччина

Президент США Дональд Трамп 28 липня зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні, підтвердили Радіо Свобода дипломатичні джерела.

«Зустріч символізує значний дипломатичний розвиток. Двоє лідерів нещодавно зустрічалися у Франції та Туреччині», – нагадує кореспондент Радіо Свобода Плекс Рауфоглу.

Очікується, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський візьме участь у похороні сенатора США Ліндсі Грема, який раптово помер 11 липня у віці 71 року. Це сталося після повернення політика з Києва, де він провів переговори з Зеленським.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG