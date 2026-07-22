«Хороша й важлива розмова» – президент про переговори з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він охарактеризував її як «хорошу й важливу розмову» про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир.

«Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», – написав він у телеграмі, подякувавши американській стороні за підтримку.

Ввечері 22 липня в Офісі президента без подробиць підтвердили розмову Зеленського з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Журналіст Axios Барак Равід раніше у соцмережі Х написав, що учасники розмови обговорили ідеї про те, як відновити дипломатичні зусилля для закінчення війни.

Розмова Зеленського з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відбувається напередодні зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однією з тем обговорення, як повідомляється, буде пошук шляхів досягнення миру в російсько-українській війні.

Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів. Але цей візит так і не відбувся.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

У червні президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною. Однак у липні США та Іран знову почали обмінюватися ударами.