Рубіо підтвердив, що 23 липня говоритиме з Лавровим про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив Радіо Свобода, що на 23 липня запланована його зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієи Лавровим, а також те, що однією з тем обговорення буде пошук шляхів досягнення миру в російсько-українській війні.

Кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу запитав очільника зовнішньополітичного відомства США, чи тиснутиме він на свого російського колегу в питанні України.

«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні завершення війни», – сказав Марко Рубіо.

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що 23 липня відбудеться його зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Лавров заявив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про те, що російські військові «приступають до системних і послідовних ударів по об’єктах у Києві, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень».

Коментуючи ту заяву російського колеги, Рубіо наголосив, що удари Росії по Україні підтверджують, що «війна має закінчитися».



