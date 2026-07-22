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Рубіо підтвердив, що 23 липня говоритиме з Лавровим про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив Радіо Свобода, що на 23 липня запланована його зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієи Лавровим, а також те, що однією з тем обговорення буде пошук шляхів досягнення миру в російсько-українській війні.

Кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу запитав очільника зовнішньополітичного відомства США, чи тиснутиме він на свого російського колегу в питанні України.

«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні завершення війни», – сказав Марко Рубіо.

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що 23 липня відбудеться його зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Лавров заявив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про те, що російські військові «приступають до системних і послідовних ударів по об’єктах у Києві, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень».

Коментуючи ту заяву російського колеги, Рубіо наголосив, що удари Росії по Україні підтверджують, що «війна має закінчитися».


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