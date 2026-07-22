Лавров оголосив, що зустрінеться з Рубіо 23 липня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що 23 липня відбудеться його зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.
«Зустріч уже узгоджена», – сказав російський міністр за підсумками участі в заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах.
Очільник зовнішньополітичного відомства РФ додав, що бачився з Рубіо 21 липня «на короткому прийомі», де було підтверджено, що зустріч відбудеться 23 липня в першій половині дня.
Лавров також заявив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні.
Американська сторона наразі не повідомляла про плани зустрітися з російським міністром.
Наприкінці травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про те, що російські військові «приступають до системних і послідовних ударів по об’єктах у Києві, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень».
У Держдепартаменті США повідомили, що розмова відбулася 25 травня на прохання російського міністра. «Сторони обмінялися думками щодо російсько-української війни, двосторонніх відносин та ситуації в Ірані», – коротко прокоментував розмову речник Держдепартаменту Томмі Піготт.
Згодом Рубіо в розмові з журналістами заявив, що США готові далі виступати посередником у врегулюванні війни між Росією й Україною.
«Зараз немає активних, тобто запланованих переговорів з Україною, але США завжди готові відіграти конструктивну і корисну роль, якщо така можливість випаде», – сказав держсекретар США в розмові з журналістами.
Коментуючи заяву МЗС Росії, що Лавров телефонував із попередженням, Рубіо сказав, що Кремль надіслав повідомлення до всіх посольств. Він наголосив, що удари Росії по Україні підтверджують, що «війна має закінчитися».
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