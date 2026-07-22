ОП: Зеленський провів розмову з представниками Трампа – Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, підтвердив Радіо Свобода представник Офісу президента Дмитро Литвин.

Інших подробиць він не навів.

Журналіст Axios Барак Равід раніше у соцмережі Х написав, що учасники розмови обговорили ідеї про те, як відновити дипломатичні зусилля для закінчення війни.

Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів. Але цей візит так і не відбувся.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

У червні президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною. Однак у липні США та Іран знову почали обмінюватися ударами.



