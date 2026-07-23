«Мені брехали роками»: впливова MAGA-блогерка змінила ставлення до України

«Я не в Росії, бо я не пропагандистка». Таким дописом Лора Лумер – американська активістка, тісно пов’язана з рухом MAGA MAGA (Make America Great Again, «Зробимо Америку знову великою») – політичний рух у США, що сформувався навколо президента Дональда Трампа. Назву він отримав від його передвиборчого гасла, вперше використаного під час президентської кампанії 2016 року. і відома як прихильниця президента США Дональда Трампа – повідомила про свою поїздку до України. Там вона визнала помилковість своїх попередніх поглядів на війну й Росію.

Її заяви справили враження на багатьох українців. Однак поки незрозуміло, чи можна вважати зміну позиції Лори Лумер ознакою ширшого перегляду поглядів в адміністрації Дональда Трампа.

Український журналіст у Вашингтоні й медіарадник Razom for Ukraine Остап Яриш називає Лумер однією з найвпливовіших блогерок у середовищі MAGA. Її аудиторія перевищує два мільйони людей, до її думки дослухається Трамп, а сама активістка мала прямий вплив на окремі рішення в Овальному кабінеті .

За словами Яриша, вже першого дня поїздки дописи Лумер про Україну сумарно набрали понад півтора мільйона переглядів. При цьому вона пояснює російську загрозу через теми, особливо важливі для американських консерваторів: союз Москви з Іраном, переслідування релігійних громад, викрадення українських дітей і втручання у внутрішню політику США.

Хроніка поїздки в дописах у X

Лумер тривалий час виражала позицію американських ізоляціоністів, які вимагали припинити підтримку України.

«Ми не воюємо з Росією. Коли я бачу, як наші політики плюють на американських платників податків, яким і без того важко, й відправляють Україні 100 мільярдів наших доларів, мене нудить. Чому за таких обставин не вболівати за Росію? » – писала вона у грудні 2022 року.

Тепер Лумер приїхала до Києва з іншими поглядами.

Головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян відреагувала на її поїздку словами: «Нам свого часу подобалися її колонки для RT».

Лумер відповіла: «У 2021 році я написала кілька статей для RT, але відтоді усвідомила, наскільки руйнівною є російська дезінформація і як Росія співпрацює з головними противниками Америки . Росія перейшла межу, підтримавши Іран. Я більше не маю позитивної думки про Росію. Я зроблю все можливе, щоб рух MAGA усвідомив масштаби цієї пропаганди. Росія не робить нічого доброго для Америки, і, чесно кажучи, мене вже нудить від вашої пропаганди в інтернеті. Я рада бути тут, в Україні».

В іншому дописі Лумер повернулася до своїх попередніх висловлювань.

«Я справді говорила ці речі про Україну і Зеленського. Я не видаляю своїх дописів, тому що зрозуміла: я помилялася. Я потрапила під вплив російських медіа в соціальних мережах. Саме тому я приїхала до України, щоб побачити цю країну на власні очі», – написала вона.

Лумер розповіла, що побачила фотографії наслідків російської окупації Бучі, масових поховань та українських військовополонених, яким у російському полоні вирізали свастики на чолі.

«То хто ж тут нацисти? Мені брехали роками. Я зрозуміла, що Україна і Зеленський не є прихильниками джихаду, а Росія і Путін – є. Я помилялася », – заявила вона.

Лумер також опублікувала фотографію обіду в київському McDonald’s як знак підтримки закладу. За її словами, зазвичай вона «ніколи не їсть фастфуд».

«Три дні тому Росія випустила по Києву 40 балістичних ракет, уразивши цивільні райони української столиці й найстаріший McDonald’s в Україні. Київський ресторан, відкритий у 1997 році, зазнавав пошкоджень щонайменше сім разів від початку повномасштабного вторгнення», – написала Лумер.

Увечері 21 липня вона повідомила про свій перший досвід повітряної тривоги в Україні.

«Щойно пережила свій перший повітряний наліт в Україні. Виття сирен. Для кожного українця це відбувається щодня. Почуваюся останньою мерзотницею через те, що протягом останніх п’яти років применшувала страждання українців », – написала блогерка.

Вона також відвідала Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень під час російського удару в червні, й опублікувала відео з підписом: « Путін атакував дроном Ісуса Христа ».

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, який супроводжував Лумер у Лаврі, назвав побачене «дуже потужним і зворушливим досвідом» і подякував їй за рішення приїхати до України.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка культури Тетяна Бережна наголосила: «Росія знищує культурну спадщину України, тоді як українці просто хочуть жити, творити й будувати майбутнє».

Реакції на поїздку

В Офісі президента України заявили: «Дуже важливо, що Лора Лумер перебуває в Україні й бачить усе на власні очі. Немає кращого способу сформувати обґрунтовану думку, ніж особистий досвід».

У відповідь Лумер подякувала президентові України.

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, який два з половиною роки добровольцем воював у лавах Збройних сил України, написав, що бачить чимало саркастичних коментарів щодо приїзду Лумер до Києва.

«Щоб переосмислити власні переконання, потрібні тривалий самоаналіз і велика сила духу. Треба мати мужність, щоб подивитися людям у вічі й спокійно сказати: «Я помилявся». Це добре. Якщо ви підтримуєте Україну, вам варто розширювати коаліцію її прихильників. Я кажу: ласкаво просимо », – написав Нейт Венс.

Остап Яриш звертає увагу, що поїздку Лумер готували заздалегідь, а за її підсумками вона планує випустити спеціальний епізод свого подкасту. Саме такий контент може мати більше значення, ніж окремі заяви: він потрапляє безпосередньо до аудиторії, яка зазвичай не читає традиційні американські медіа про Україну.

Хто така Лора Лумер

Лумер народилася в Аризоні, їй трохи за 30. Вона вивчала журналістику, відома провокаційним стилем і схильністю до конспірологічних теорій. Вона балотувалася до Конгресу США від Республіканської партії, а згодом стала відданою прихильницею Дональда Трампа.

Лумер має величезну аудиторію, однак її вплив пояснюють не лише кількістю підписників. Вона безпосередньо спілкується з президентом США.

Активістка назвала себе «наглядачкою за лояльністю» до Трампа і повідомляє йому про посадовців адміністрації, яких вважає недостатньо відданими його політиці.

Сам Трамп висловлювався про неї так: «Її вважають радикальною, але я думаю, що Лора Лумер – дуже хороша людина. Я знаю її давно і вважаю патріоткою. Вона мені подобається».

У своєму профілі Лумер називає себе «рішучою єврейкою». Вона є затятою прихильницею Ізраїлю, противницею Ірану і відома вкрай антиісламськими поглядами.

Як і в багатьох представників руху MAGA, система поглядів Лумер доволі суперечлива. Американські ізоляціоністи й прихильники гасла «Америка понад усе» переважно виступають проти втручання США в іноземні війни, але водночас часто підтримують військові операції, розпочаті чинним президентом.

Імовірно, війна США з Іраном поставила Лумер перед суперечністю між її непримиренною ворожістю до Тегерану і попереднім прихильним ставленням до Росії. Її нові аргументи цілком відповідають іншим складникам її світогляду.

«Росія нам не друг, – пише Лумер. – Росія підтримує Іран, просуває комунізм і багатополярність заради знищення Заходу. Росія співпрацює з ісламськими терористами в Чечні, щоб вести джихад проти християн і євреїв ».

Україну ж Лумер тепер називає партнером США, зокрема у сфері виробництва дронів.

Вона закликає прихильників MAGA переглянути колишнє ставлення до Росії і водночас веде публічну суперечку з іншим ультраправим інфлюенсером – Такером Карлсоном.

Карлсон, який раніше був прихильником Трампа, перетворився на його різкого критика і відомий, зокрема, його інтерв’ю з Володимиром Путіним. Лумер порівнює його заяви з тезами російського націоналістичного ідеолога Олександра Дугіна.

Внутрішня політика США

« Повітряні сирени цілком можуть стати майбутнім Америки , якщо ми не почнемо вимагати від законодавців жорсткіших заходів проти комунізму й багатополярності. Вісь зла стрімко рухається вперед», – написала Лумер.

Її риторика співзвучна з позицією республіканців напередодні осінніх виборів до Конгресу, які викликають занепокоєння в партії через падіння популярності Трампа.

На праймериз Демократичної партії посилилися відверто ліві й прогресивні кандидати, частина яких називає себе «демократичними соціалістами». Республіканці натомість називають їх комуністами і, схоже, готуються зробити «комуністичну загрозу» однією з головних тем кампанії. Про «комуністів» почав говорити і президент Трамп.

Серед відомих демократів-прогресистів є мусульманські політики, зокрема мер Нью-Йорка Зохран Мамдані та лікар і політик Абдул Ель-Сайєд. Це дає Лумер ще один напрямок для атак: вона виступає проти так званих «ісламських комуністів».

Погляди на Росію й Україну: перевірка реальністю

Після зміни поглядів на Росію позиція Лори Лумер стала ближчою до думки більшості американців.

За результатами опитування Pew Research Center, 83% американців негативно ставляться до Росії . В обох основних партіях щонайменше вісім із десяти опитаних мають негативне ставлення до Росії та Володимира Путіна.

Близько 29% вважають, що США надають Україні недостатньо підтримки, 26% називають нинішній рівень допомоги достатнім, а 20% вважають її надмірною.

Водночас на запитання, чи підтримує вона тепер масштабну американську допомогу Україні, Лумер відповіла, що виступає за «поразку комунізму», але американцям необхідна дискусія про те, який вигляд це повинно мати на практиці.

Можливо, зміна позиції Лумер відображає певний політичний дрейф усередині MAGA. Але навіть з огляду на її контакти з Трампом це навряд чи можна вважати надійною ознакою зміни політики Білого дому щодо війни Росії проти України.

Видання Foreign Policy нещодавно писало, що високопосадовці США, схоже, дедалі більше надихаються українською стійкістю та військовими досягненнями . Потенційно це може відкрити шлях до посилення підтримки. Однак попередній досвід змушує обережно ставитися до таких очікувань.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо знову зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб, серед іншого, обговорити війну проти України. У Росії водночас дедалі помітніше розчарування так званим «духом Анкориджа».

Politico із посиланням на неназвані джерела повідомляє про підготовку до незвичайного осіннього візиту – поїздки директора ФБР Каша Пателя до Росії. Це відбувається на тлі протистояння між Вашингтоном і Москвою через війну проти України та вимог американських законодавців запровадити нові жорсткі санкції. Каш Патель залишається директором ФБР.

Після появи цієї інформації Лумер розкритикувала Пателя:

«Наш директор ФБР, який був незареєстрованим лобістом Катару, їде до Росії саме тоді, коли Білий дім готується запровадити додаткові санкції проти країни, яка постачає Ірану зброю для вбивства американських солдатів», – написала вона.