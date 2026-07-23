«Путін бив дронами Ісуса Христа» – блогерка Лумер після відвідання Лаври

Американська блогерка Лора Лумер поділилася з сотнями тисяч своїх підписників враженнями після відвідання Києво-Печерської лаври та пошкодженого ударом російського дрона Успенського собору.

«Путін бив дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео», – написала Лумер у мережі Х, додаючи до повідомлення більш як чотирихвилинний ролик, записаний у головному соборі Києво-Печерської лаври.

Лора Лумер відвідала Лавру разом із українськими високопосадовцями, серед яких була віцепрем’єрка, міністерка культури Тетяна Бережна та перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця.

«Було цікаво сісти і поговорити з Лорою Лумер, а потім поїхати до Києво-Печерської лаври в середу. Бачити вперше, а для мене ще один раз, як Путін завдав удару дроном по серцю християнства – це дуже потужний і зворушливий досвід», – написав у соцмережах Кислиця, подякувавши Лумер за те, що «взяла ініціативу і поїхала в Україну саме зараз».

«Росія знищує культурну спадщину України, тоді як українці просто хочуть жити, творити, виховувати дітей і будувати наше майбутнє. Світ мусить побачити правду на власні очі. Дякую, Лоро, за візит до України», – написала в мережі Х Тетяна Бережна.

Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. На початку свого візиту до Києва вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше «жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди», тому й приїхала в Україну, «щоб на власні очі побачити країну».

Лумер раніше критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.