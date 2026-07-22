Посол США при НАТО прибув до Києва. Зеленський і Умєров розповіли, що обговорювали з ним

Президент України Володимир Зеленський заявив про зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером, а також командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

«Хороша розмова, передусім про те як захистити українське небо через збільшення постачання перехоплювачів для Patriotʼів у межах PURL. Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються», – написав він у телеграмі.

Також, за словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили двостороннє оборонне партнерство між США та Україною – реалізацію рішення президента Дональда Трампа, про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot, а також Drone Deal.

Окремо секретар РНБО Рустем Умєров також повідомив про «продуктивну зустріч» з Вітакером у Києві – обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США, а також локалізацію виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

Сам Метью Вітакер деталей цих зустрічей не повідомляє.

Раніше Радіо Свобода з посиланням на два джерела повідомило, що Україна і США підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства та дозволить експортувати українські бойові дрони до США для військових випробувань.

Підписаний документ ще не є масштабною «дроновою угодою», яку Київ раніше пропонував Вашингтону. У березні президент Володимир Зеленський розповідав, що ширша пропозиція вартістю близько 35–50 мільярдів доларів передбачала експорт українських дронів, систем радіоелектронної боротьби та технологій на основі штучного інтелекту, а також можливе спільне виробництво у США за участю українських і американських інженерів. Нинішня заява про наміри створює перший формальний механізм, який може відкрити шлях до такого партнерства.



